Ruim 90 aanhoudingen na pro-Palestijnse demonstratie Rotterdam

Na een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam zijn woensdagavond ruim negentig mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie vond eerder op de avond plaats bij het stadhuis, waar geprotesteerd werd tegen de vermeende rol van rederij Maersk en de Rotterdamse haven in het verschepen van F-35-onderdelen naar Israël.

Na afloop gingen veel mensen weg, maar enkele tientallen "hielden zich niet aan de vooraf gestelde kaders", aldus de politie. Om 20.00 uur besloot de burgemeester de demonstratie te beëindigen. Wie geen gehoor gaf aan de oproep om naar huis te gaan, is aangehouden. Een vrouw werd aangehouden omdat ze een agent had mishandeld, zegt de politie.

Eerder werd bij een pro-Palestijns protest in Rotterdam een Israëlische vlag in brand gestoken. De politie onderzoekt of daarbij strafbare feiten zijn gepleegd:

0:37 Politie onderzoekt of Palestina-demonstranten vlag mochten verbranden

Volgens verschillende media wilden de activisten naar het hoofdbureau van de Rotterdamse politie aan het Doelwater gaan. Daar zitten vier mensen vast die maandag werden opgepakt voor het bekladden en vernielen van het kantoor van Maersk aan de Boompjes in Rotterdam.

ANP