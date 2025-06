'Syrië nog altijd te gevaarlijk om mensen terug te sturen'

Syrië is nog altijd onveilig, en dat geldt voor het hele land. Dat blijkt uit een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin de situatie als “volatiel” en “gefragmenteerd” wordt omschreven. Toch wilde het inmiddels gevallen kabinet delen van Syrië als veilig bestempelen, zodat asielzoekers konden worden teruggestuurd. Onder meer PVV-leider Geert Wilders zette daar stevig op in.

Ondertussen ligt het asielbeleid politiek opnieuw onder vuur: de VVD wil voorlopig niet verder praten over wie de opgestapte asielminister Faber moet vervangen.

Het ambtsbericht werd pas openbaar na een beroep op de Wet open overheid. Eerder wilde het kabinet deze documenten geheim houden, maar de rechter stak daar een stokje voor. Uit het stuk blijkt dat nergens in Syrië sprake is van echte rust. In sommige gebieden, zoals Damascus, was het iets rustiger, maar ook daar waren Israëlische aanvallen, wraakacties en religieuze spanningen. In andere regio’s kwamen bijna dagelijks moorden, schietpartijen en ontvoeringen voor.

Strijd, wapens en angst in vrijwel heel het land

De afgelopen maanden vielen er volgens het rapport honderden burgerslachtoffers door executies. Het hele land is "in hoge mate gemilitariseerd" met "vele gewapende facties en een enorme hoeveelheid wapens in omloop", staat er letterlijk in het rapport. Sektarisch geweld laaide regelmatig op. Ook werd melding gemaakt van diepe scheidslijnen in de samenleving.

Ondanks deze situatie wilde de coalitie, gesteund door Wilders' PVV, duizenden Syriërs terugsturen. Zijn tienpuntenplan voor strengere maatregelen op het gebied van asiel en migratie bevatte die wens expliciet. Dat plan leidde uiteindelijk mee tot de val van het kabinet.

IND weet nog niet of aanvragen weer worden beoordeeld

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten nog geen beslissing te hebben genomen over wat het ambtsbericht betekent. Op dit moment ligt alles stil door een zogenaamde beslisstop, ingesteld door de inmiddels afgetreden PVV-minister Marjolein Faber.

Hart van Nederland/ANP