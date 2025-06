Roel en Ingrid vingen maandenlang statushouder op in huis: 'Stap over eigen luxe positie heen'

Als het aan Geert Wilders ligt, vertrekken statushouders al na 14 weken uit het asielzoekerscentrum. Waar zij daarna naartoe moeten, zegt de PVV-leider niet. Een mogelijke oplossing? Wonen bij een Nederlands gastgezin. Roel en Ingrid uit Beverwijk openden maandenlang hun huis én hart voor Hala uit Syrië. "Een fantastische tijd", blikt Roel terug. "Stap over je eigen luxe positie heen. We kunnen veel van elkaar leren."

Vier maanden lang boden Roel en Ingrid onderdak aan de Syrische Hala. "Wij hebben ons aangemeld als gastgezin omdat we iemand wilden helpen en onze blik op het leven wilden verrijken. Je leert veel van elkaar. Stel je voor dat je als ouder je kind kwijtraakt omdat het moet vluchten, en je ziet het misschien nooit meer terug. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen."

Win-win

Roel vervolgt: "De tijd dat Hala bij ons woonde was fantastisch, en eigenlijk is het dat nog steeds. We hebben nog steeds contact en zijn een soort stand-in ouders voor haar. Sinds kort woont Hala in haar eigen woning in Amsterdam. Nu is ze druk met haar studie Nederlands, en daarna wil ze haar vakgebied weer oppakken: werken in de architectuur. Wonen in een gastgezin was echt een win-winsituatie. Hala had een plek om te wonen en het verrijkte onze blik op het leven."

Over Wilders' plannen is Roel duidelijk. "Er zal eerst naar de uitvoerbaarheid van de plannen worden gekeken, maar alleen al dat hij dit soort 'maatregelen' roept, zorgt voor verdeeldheid. Het bepaalt de sfeer in de samenleving", zegt hij.

"Ik raad mensen zeker aan om eens na te denken of zij gastgezin willen zijn. Stap over je eigen luxe positie heen. Je helpt een ander aan onderdak, en integratie en het leren van de Nederlandse taal gaan sneller. Daarom hebben we daar uiteindelijk allemaal wat aan in dit land."