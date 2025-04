Steeds meer statushouders werken: helft niet langer afhankelijk van uitkering

Statushouders zijn na verloop van tijd steeds vaker aan het werk en minder afhankelijk van een uitkering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die zijn opgesteld in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Asiel en Migratie.

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had in 2023 bijna de helft (47 procent) werk als belangrijkste bron van inkomsten. In hun eerste jaar was dat nog vrijwel niemand: toen leefde bijna iedereen van een uitkering of had helemaal geen inkomen.

Vier jaar geleden moesten statushouders nog knokken voor een baan. Dat zie je in de video bovenaan.

De meeste statushouders kwamen uit Syrië of Eritrea. Alleen al vanuit Syrië kwamen sinds 2014 zo'n 157 duizend mensen met een verblijfsvergunning naar Nederland, gevolgd door 37 duizend uit Eritrea.

Sneller aan de slag

Opvallend is dat statushouders die in recente jaren een vergunning kregen, sneller werk vinden dan eerdere groepen. Zo had 31 procent van de mensen uit 2020 binnen drie jaar een baan, terwijl dat bij de groep van 2014 na drie jaar maar 19 procent was.

Het CBS benadrukt dat werk niet altijd betekent dat een statushouder geen uitkering meer heeft. Zo zijn er studenten met een bijbaan, voor wie werk een aanvulling is en geen hoofdbron van inkomen. Ook zijn sommige statushouders inmiddels vertrokken of overleden.