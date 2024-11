Voetbalclub leidt statushouders op tot scheidsrechters: ‘We hebben er zelfs te veel!’

Bijna elke week zijn er protesten tegen de komst van noodopvangcentra of asielzoekerscentra. Toch bewijst de Amsterdamse amateurvoetbalclub AVV Zeeburgia dat het ook anders kan. Vijf jaar geleden stond de club een veld af voor containerwoningen, waar onder meer statushouders werden gehuisvest. Aanvankelijk leidde dat tot gemor, maar dankzij een prijswinnend initiatief sloeg de sfeer al snel om.

Het idee kwam van Rally Rijkschroef, die zich afvroeg hoe de nieuwe bewoners iets konden betekenen voor de club. Zijn oplossing? Hen opleiden tot scheidsrechters, een functie waar bij veel clubs een groot tekort aan is. Het bleek een gouden greep.

Voorzitter Huub Wilbrink vertelt trots: “Waar andere clubs ieder weekend zitten te leuren om arbiters, hebben wij er zelfs te veel. We hebben genoeg scheidsrechters om ook bij andere clubs te helpen. Sommigen zijn zelfs door de KNVB uitgepikt en fluiten nu zelfs voor de bond.”

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Voetbal als verbindende factor

Volgens Rijkschroef zorgde het initiatief ervoor dat het wantrouwen in de buurt snel omsloeg. “In het begin waren er wat ontevreden geluiden: we raakten een veld kwijt en dan vraag je je af wie daar komen wonen. Maar voetbal is overal hetzelfde. Taal en cultuur doen er niet toe; het spelletje verbindt mensen.”

De uitvoering van het plan lag in handen van Abdel Kaddour, voormalig scheidsrechterscoördinator bij de club. “Rally kwam met het idee, en ik heb uitgewerkt hoe we het konden aanpakken. Nu, vijf jaar later, mogen we trots zijn op wat we bereikt hebben,” zegt hij.

Landelijke aandacht

Het succes van het project bleef niet onopgemerkt. De KNVB raakte zo onder de indruk dat ze het initiatief ‘Referee Refugees’ nomineerde voor de prestigieuze MVP Award. Zaterdagavond maakte de KNVB bekend dat het initiatief de prijs heeft gewonnen.