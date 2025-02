Wetsvoorstel Keijzer: statushouders geen voorrang meer voor sociale huurwoning

De dagen dat statushouders voorrang kregen op een sociale huurwoning lijken geteld. Woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft een wetsvoorstel klaar liggen dat hier een einde aan moet maken, melden ingewijden aan De Telegraaf. De maatregel is een van de afspraken uit het regeerakkoord van kabinet-Schoof.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is nu al torenhoog, in sommige steden loopt het op tot meer dan zeven jaar. Tot nu toe kregen statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, vaak voorrang. Maar coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen daar nu een streep door zetten. "Gemeenten mogen straks niet meer bepalen dat statushouders sneller een woning krijgen dan andere woningzoekenden", aldus Haagse bronnen.

'Plan gaat averechts werken'

Niet iedereen is blij met de plannen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest grote problemen. "Als deze voorrangsregeling verdwijnt, zal de doorstroom van statushouders naar reguliere woningen stilvallen", waarschuwt de organisatie in een brief. Dat zou tot opstoppingen in de asielketen kunnen leiden.

Ook Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, uit kritiek. Zij stellen dat het verdwijnen van de voorrang nieuwkomers juist belemmert in hun integratie. "Als statushouders langer in opvangcentra moeten blijven, kunnen ze moeilijker meedoen in de samenleving."

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) bevestigt aan De Telegraaf dat het wetsvoorstel maandag in consultatie gaat. Op basis van reacties van gemeenten en andere betrokkenen kan het plan nog worden aangepast.