School voor asielzoekers en statushouders sluit: 'Terug naar de eenzaamheid'

Het doek valt over anderhalve week voor 'Iedereen aan Boord' in Deventer. Op deze school kregen zowel statushouders als asielzoekers de kans om een programma te volgen dat zich richtte op taalles, integratie en opbouw van een sociaal netwerk. Vanwege de terughoudendheid van de gemeente om asielzoekers toe te laten tot het programma én een gebrek aan financiering, sluit de school haar deuren. Juist die financiering was essentieel voor het voortbestaan van de onderwijsinstelling.

In bovenstaande video gaan we nog een laatste keer langs bij de school in Deventer, voordat zij haar deuren sluit.

Heel jammer, vindt leerlinge Kimia Hosseini. "Mijn leven is helemaal veranderd toen ik hier kwam. Ik probeerde zelf Nederlands te leren, maar dat lukte eigenlijk niet", vertelt ze. Dat ze dat nu wel kan, komt volgens haar door de lessen die ze dagelijks volgde op de school, een vrolijke en veilige plek. Ze gunt andere asielzoekers dezelfde optie. "Zij hebben geen kans, ze hebben niets te doen. Mensen worden depressief in de asielzoekprocedure."

Ook Hamid Jalali is geraakt door het nieuws. "Ik ga de sfeer missen, ik ga de leraren missen en ik ga mijn vrienden hier missen. Ik ben serieus over het leren van Nederlands, zonder de taal is er geen goede toekomst."

Dag één

Volgens Laura Faber, directrice van de school en het verantwoordelijke platform Bureau de Werkvloer, is het van groot belang dat zowel asielzoekers als statushouders al vanaf dag één meedoen, als voorbereiding op de officiële inburgering en een eventuele baan. Maar de gemeente ziet liever alleen statushouders in de schoolbanken.

"Iedereen aan Boord en de gemeente Deventer kunnen niet verder met elkaar omdat de gemeente niet wil dat wij asielzoekers in ons programma opnemen, terwijl het voor ons juist essentieel is dat we mensen zo vroeg mogelijk laten participeren", zegt Faber.

Geen financiering

Volgens de gemeente Deventer zit de situatie anders. "De voorinburgering en de financiering daarvan is niet gestopt, maar juist verlengd. De gemeenteraad heeft het inburgeringsbeleid inclusief de voorinburgering afgelopen zomer vastgesteld", laat de gemeente weten. "Dat doen we voor statushouders die in Deventer wonen of komen wonen, daar was de pilot 'Iedereen aan boord' ook op gericht."

De gemeente stelt dat het betrekken van asielzoekers in het programma dan ook door het bestuur van de school zelf is bedacht. "Het project heeft dat op eigen initiatief verruimd naar asielzoekers. Maar onze financiering voorziet daar nu niet in, we krijgen daar ook geen geld van het rijk voor."