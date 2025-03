Asielopvang Biddinghuizen sluit, COA verwacht geen extra druk in Ter Apel

De grote tijdelijke asielzoekersopvang in Biddinghuizen is gesloten. Volgens het COA heeft de sluiting op de bezetting in Ter Apel naar verwachting geen invloed. In het opvangcentrum in Ter Apel verblijven nu 1834 asielzoekers.

De opvang in Ter Apel heeft niet altijd genoeg ruimte voor alle asielzoekers. Daarom is vorig jaar meerdere keren een crisisopvang geopend (zie video).

De opvang in Biddinghuizen is in november opgezet om het aantal asielzoekers in Ter Apel weer onder het limiet van 2000 inwoners te krijgen. Het gaat om ongeveer 1250 asielzoekers die in Biddinghuizen verbleven hebben.

De sluiting was gepland, omdat het pretpark binnenkort weer opengaat en het festivalseizoen eraan komt. De laatste asielzoekers die er nog waren zijn overgeplaatst naar Emmen of Zaandam.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven momenteel 1834 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal in drie weken tijd. Sinds afgelopen weekend zijn er honderd extra mensen bij gekomen.

ANP