Vijftig asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk naar sporthal in Gieten

Een groep van ongeveer vijftig asielzoekers uit Ter Apel wordt tijdelijk opgevangen in sporthal De Goorns in het Drentse dorp Gieten. De gemeente laat weten dat de sporthal "met grote spoed" gereed wordt gemaakt voor de opvang. De asielzoekers blijven daar een nacht en keren zondag weer terug naar Ter Apel.

Het gebeurt vaker dat asielzoekers van Ter Apel naar andere gemeenten worden overgebracht. In bovenstaande video zie je de reacties van bewoners in Apeldoorn op de komst van de asielzoekers toentertijd.

De gemeente kreeg zaterdagmiddag het verzoek om opvang te regelen binnen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "We werden gebeld met de mededeling dat Ter Apel vol was en dat mensen komende nacht op het gras zouden moeten slapen. Dat is natuurlijk onmenselijk", zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra. "Daarom bieden we nu als gemeente Aa en Hunze de helpende hand door het beschikbaar stellen van de sporthal."

Aa en Hunze is de vierde gemeente die opvang voor een nacht aanbiedt. Eerder verzorgden Stadskanaal, Borger-Odoorn en Zutphen al noodnachtopvang voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. "Het is schrijnend om te zien dat er nog steeds te weinig opvangplekken in Nederland zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de minister om een structurele en humane oplossing te vinden. Daar roepen wij haar graag nogmaals toe op", aldus Hiemstra.

ANP