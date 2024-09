Te hoog aantal asielzoekers Ter Apel: 'Mensen slapen op straat'

Om niet te veel asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel te krijgen is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begonnen met het tegenhouden van alleengaande mannen. Voor de poort van het centrum staan al meerdere mensen te wachten, zo is op beelden te zien.

Alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen worden nog toegelaten. "Alleengaande mannen moeten wachten en het is onzeker of zij vanavond naar binnen kunnen", aldus het COA. Volgens de organisatie is het besluit om de instroom bij de opvanglocatie in Ter Apel te beperken genomen omdat er een "veiligheidsgrens" is bereikt. Een raadslid van de gemeente Westerwolde laat aan Hart van Nederland weten dat er momenteel mensen buiten het aanmeldcentrum op straat slapen.

De gemeente had harde afspraken gemaakt met het COA over het verblijf van de asielzoekers in het aanmeldcentrum:

"Dit zijn voor de medewerkers van het COA opnieuw uiterst moeilijke omstandigheden", zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van de asielorganisatie. "De veiligheid staat centraal, dus dit besluit moest genomen worden. Het is schrijnend dat we mensen die gevlucht zijn geen humane en veilige plek kunnen bieden."

Schoffering

Eerder op maandagavond werd bekend dat de organisatie een dwangsom van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, opgelegd heeft gekregen. Dit is gedaan omdat er gebruik is gemaakt van portacabins als slaapplekken. Het COA had deze het afgelopen weekend ingezet omdat er nergens anders plek was.

Het gebruik van de verplaatsbare tijdelijke verblijfsruimtes schoot de gemeente in het verkeerde keelgat. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde was niet te spreken over de gang van zaken. Hij noemde het "een schoffering van het lokaal gezag". De gemeente verwacht dat de cabines ook in de nacht van maandag op dinsdag zullen worden ingezet. Een woordvoerder van het COA weet nog niet te melden of dat daadwerkelijk ook het geval gaat zijn.

