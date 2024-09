COA krijgt dwangsom om gebruik portacabins als slaapplek Ter Apel

De gemeente Westerwolde is opnieuw helemaal klaar met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diens aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hebben het asielorgaan een last onder dwangsom opgelegd voor het gebruik van portacabins als slaapplekken. Dit deed het COA afgelopen weekend omdat er nergens anders plek was.

Een portacabin is een soort verplaatsbaar bouwwerk dat kan dienen als werk- of verblijfruimte. Maar dat het ook daadwerkelijk door het COA daarvoor in is gezet, is de gemeente in het verkeerde keelgat geschoten. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is niet te spreken over de gang van zaken. Hij noemt het "een schoffering van het lokaal gezag".

De gemeente had harde afspraken gemaakt met het COA over het verblijf van de asielzoekers in het aanmeldcentrum:

2:00 Ter Apel wil harde afspraak over maximaal 2000 asielzoekers: 'De grens is bereikt!'

Protest

Het gebruik van de portacabins werd vrijdagavond tijdens een controle geconstateerd door toezichthouders van de gemeente: er zaten op dat moment 26 personen in de ruimtes. Zestien daarvan hadden een matras, de rest niet. Zaterdagochtend heeft de gemeente daarom contact gezocht met minister Faber (Asiel) en het COA voor overleg. Hierin heeft de burgemeester duidelijk gemaakt dat er geen toestemming is gegeven voor het gebruik van de cabines.

Het COA zou de burgemeester later op de dag een keuze voorgelegd hebben: of ze slapen in de cabines, of op het gras. Velema gaf aan "dat dit geen keuze is en dat er voldoende tijd is geweest sinds het overleg van die ochtend om uit te wijken naar hotels of kazernes en ging niet mee in deze redenering van het COA." Maar ondanks het protest verbleven er ook in de nacht van zaterdag op zondag weer asielzoekers in de portacabins.

Flinke som geld

De gemeente noemt in een bericht het gebruik van de cabines "om meerdere redenen strijdig met de aan de vergunning verbonden voorwaarden. Het is ook strijdig met de voorschriften voor brandveilig gebruik op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving."

Velema: "Met het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom nemen wij onze verantwoordelijkheid als gemeente om te voorkomen dat de al eerder geconstateerde overtredingen zich herhalen. Mede gelet op de gebleken ongevoeligheid van de CAO voor dwangsommen, stellen wij daarop een hoge dwangsom." Hoe hoog het bedrag op de dwangsom precies is, is nog niet bekend.