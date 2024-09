Weer meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel

In de nacht van woensdag op donderdag hebben 2129 mensen overnacht op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel, heeft het COA zelf bekendgemaakt.

Na anderhalve week onder het maximaal afgesproken aantal uitgekomen te zijn, onder andere doordat meer mensen naar andere plekken in het land zijn verplaatst, sliepen er sinds de nacht naar dinsdag weer meer dan 2000 mensen. Dat aantal, waarmee de bestuursovereenkomst met de Groningse gemeente Westerwolde opnieuw wordt overtreden, werd woensdag echter pas na anderhalve dag openbaar gemaakt. De maanden daarvoor maakte het COA die cijfers dagelijks bekend.

Ruisje op de lijn

Van maandag op dinsdag sliepen er 2062 mensen, de nacht erna 2073. Over het publiceren van de gegevens zou discussie zijn tussen het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Volgens het departement van minister Marjolein Faber (PVV) had het ministerie eerst willen begrijpen waarom Ter Apel weer overliep en kwam de vertraging slechts door "een ruisje op de lijn", en werd de informatie niet verzwegen.

Een flink deel van de Tweede Kamer wil opheldering van Faber over de gang van zaken. Onder andere regeringspartijen VVD en BBB en oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en D66 willen weten waarom het overschrijden van de limiet niet direct is gemeld. "Als er om wat voor reden dan ook niet transparant gecommuniceerd wordt is dat funest voor het draagvlak onder inwoners, die juist zoveel al voor hun kap nemen", zei Queeny Rajkowski (VVD).

