Honderden nieuwe plekken voor asielzoekers en hier komen ze

Gemeenten hebben honderden nieuwe plekken gevonden voor asielzoekers. Op deze manier willen ze de druk op de opvang in het Groningse Ter Apel helpen verminderen. Hier komen al die extra opvangplaatsen voor vluchtelingen.

Aan de rand van Simpelveld in Limburg komt een 'wachtkamer' voor maximaal driehonderd mensen. Capelle aan den IJssel heeft een hotel aangewezen waar 295 mensen kunnen worden opgevangen. In Voorburg komen ongeveer tweehonderd asielzoekers in een hotel tegenover het station.

De opvang voor asielzoekers in Simpelveld gaat functioneren als een verblijfplaats voor asielzoekers, die nog niet terecht kunnen in een asielzoekerscentrum. Het complex gaat in oktober open en is maximaal twee jaar beschikbaar. Het is niet bedoeld voor mensen die uit veilige landen komen.

De video boven aan dit artikel gaat over asielminister Marjolein Faber, die de verantwoordelijkheid voor de haastige plaatsing van extra asielzoekers in opvangcentra bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) legt.