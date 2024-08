COA mag asielzoekers vanuit overvol Ter Apel in andere opvangcentra plaatsen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel door heel Nederland een of twee extra mensen in opvangcentra plaatsen. Dat laat een woordvoerder weten, na een besluit van het ministerie.

Het is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Groningen te verminderen. Uitgezonderd van de maatregel zijn opvangplekken voor minderjarige asielzoekers.

Nog altijd slapen er in Ter Apel meer mensen dan het afgesproken maximumaantal van 2000. In januari werd al via een rechter bepaald dat COA zich aan het maximum van 2000 moest houden. Als dat niet lukte, kreeg het COA een dwangsom. Het maximale boetebedrag van 1,5 miljoen euro voor het niet nakomen van die afspraak werd op 11 juni bereikt.

Opnieuw

Als het niet lukt om voor 1 september het aantal mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te krijgen, gaf de gemeente Westerwolde eerder al aan opnieuw naar de rechter te stappen.