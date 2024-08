Omstanders redden man uit drukbezocht zwembad in Apeldoorn

In het Boschbad in Apeldoorn, waar het op dat moment erg druk was met zwemmers, is iemand uit het water gered die in de problemen was geraakt. Het slachtoffer is volgens een correspondent ter plaatse gereanimeerd en met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, met hartslag.

De geredde persoon was een jongeman. Waardoor hij in de problemen raakte is niet duidelijk. Twee ambulances, meerdere politiewagens en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Het zwembad roept mensen op die getuige waren van het incident om contact op te nemen met slachtofferhulp.