Gemeente neemt juridische stappen bij te vol aanmeldcentrum Ter Apel

Als het niet lukt om voor 1 september het aantal mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te krijgen, stapt de gemeente Westerwolde opnieuw naar de rechter. Nog altijd slapen daar dagelijks meer mensen dan het afgesproken maximumaantal. "Reden voor de gemeente om juridische vervolgstappen in gang te zetten", meldt Westerwolde.

De gemeente waar Ter Apel toe behoort, geeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hiermee nog een extra maand om orde op zaken te stellen in het opvangcomplex. Het COA gaf in juni aan te verwachten het aantal mensen in vier weken tijd naar beneden te kunnen brengen. De gemeente bekeek of het orgaan dat kon waarmaken, zei een woordvoerder destijds. Uiteindelijk had Westerwolde ook tot augustus nodig om zich te beraden op nieuwe juridische stappen.

Geen daling

In de afgelopen weken is van een daling niet of nauwelijks sprake. Nog altijd overnachten er dagelijks meer dan 2200 mensen op het terrein, terwijl in januari al via een rechter werd bepaald dat het COA zich aan het maximum van 2000 moest houden. Daarop stond een dwangsom. Het maximale boetebedrag van 1,5 miljoen euro voor het niet nakomen van die afspraak werd op 11 juni bereikt.

Het COA zou schriftelijk hebben beloofd vanaf 1 september de afspraak wel te halen. De gemeente wil opnieuw "de mogelijkheid geven om deze toezegging na te komen, maar zet de juridische procedure wel alvast in gang". Daarbij geeft Westerwolde aan dat ook mensen die een deel van de dag bij het centrum zijn, meetellen in het maximum van 2000.

"De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld", meent de gemeente. Burgemeester Jaap Velema wil dat "de situatie normaliseert". Hij benadrukt dat het Westerwolde niet gaat om het geld dat via een nieuwe dwangsom binnenkomt. "We hebben liever dat per dag de aantallen naar beneden gaan dan dat er per dag geld binnenkomt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP