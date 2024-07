'Zorgen om veiligheid na nieuwe vondst wapens en drugs bij azc Ter Apel'

De gemeente Westerwolde blijft bezorgd over het asielzoekerscentrum in Ter Apel nadat vrijdag opnieuw ernstige problemen aan het licht zijn gekomen, zo meldt Dagblad van het Noorden. De politie vond tijdens een fouilleeractie verschillende wapens en softdrugs bij vijf personen. Deze controle vond plaats na waarschuwingen over onacceptabele veiligheidsrisico's op het terrein.

Tijdens de drie uur durende actie werden zestig voetgangers en twintig automobilisten gecontroleerd. Hierbij werden drie messen, pepperspray, vier multitools en softdrugs in beslag genomen. Dit was de eerste keer dat een dergelijke actie werd uitgevoerd sinds het gebied door burgemeester Jaap Velema als veiligheidsrisicogebied werd aangewezen.

'Risico's onacceptabel hoog'

Ondanks het instellen van het veiligheidsrisicogebied ziet de gemeente Westerwolde nog geen verbetering in de veiligheidssituatie. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn de veiligheidsrisico’s voor zowel asielzoekers als medewerkers op het azc-terrein onacceptabel hoog. Deze conclusie werd al in juni getrokken en opnieuw bevestigd in een recente waarschuwingsbrief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ondanks de aanbevelingen van de inspectie om op korte termijn meer politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten, is er weinig veranderd. Tegenover de krant geeft de politie Noord-Nederland aan niet over de benodigde extra capaciteit te beschikken, een woordvoerder van het ministerie laat hen weten dat de politie alleen bij incidenten op het azc aanwezig kan zijn, aangezien het geen openbaar terrein is.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert met beperkte middelen de veiligheid te verbeteren. Zo worden er meer beveiligers ingezet, maar deze hebben volgens de inspectie niet genoeg bevoegdheden en training om effectief te zijn. Andere maatregelen, zoals een ‘stil alarm’ en verscherpte toegangscontroles, moeten bijdragen aan een betere veiligheidssituatie. Toch blijft het aantal ernstige incidenten onduidelijk, omdat recente cijfers hierover ontbreken.