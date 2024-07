Gebouw aanmeldcentrum IND in Ter Apel ontruimd om poederbrief

Het gebouw waar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het Groningse Ter Apel zit, is woensdag aan het einde van de ochtend ontruimd. Dat bevestigt een IND-woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. In de postkamer is vermoedelijk een poederbrief aangetroffen.

In de video bovenaan zie je hoe inwoners van Ter Apel reageren op de plannen van het nieuwe kabinet om de spreidingswet te schrappen.

De woordvoerder weet niet hoeveel mensen in het gebouw waren toen het evacuatieplan iets voor het middaguur in werking werd gesteld. "De hulpdiensten zijn er en we wachten op hun bevindingen." De mensen worden in een ander pand op het terrein opgevangen, laat de Veiligheidsregio Groningen weten.

Poederbrief?

De veiligheidsregio zegt dat het nu nog niet zeker is dat het om een poederbrief gaat, "dat zijn we aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder. "Er is een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen."

In het gebouw voeren IND-medewerkers het eerste gesprek met vreemdelingen voor hun asieltraject.

