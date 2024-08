Documentaire werpt ander licht op Ter Apel vanuit het hart van het dorp

Powned-verslaggever Mark Baanders werkt aan een nieuwe documentaire over Ter Apel, waarvoor hij drie maanden in het dorp gaat wonen. Hij wil daarbij een zo eerlijk mogelijk beeld neerzetten van de veelbesproken plaats, maar vooral ook vooroordelen wegnemen. "Velen denken dat Ter Apel onleefbaar is, maar mensen wonen er graag."

In gesprek met Hart van Nederland vertelt Mark dat hij inmiddels zijn nieuwe woning heeft ingericht, gastvrij is ontvangen door zijn buren en kennis heeft gemaakt met verschillende inwoners. "Er is veel gezegd over Ter Apel, maar wat zeggen inwoners zelf?", vraagt de verslaggever zich af.

Met de documentaire wil Mark "de camera vanaf het asielzoekerscentrum 180 graden draaien op het dorp", om op die manier "zo dicht mogelijk bij de kern van Ter Apel te komen". "In korte tijd heeft Ter Apel grote veranderingen ondergaan, die zeker niet alleen negatief zijn", aldus Mark. "Het is moeilijk om te realiseren hoe het er aan toegaat als je er zelf nooit bent geweest. Daarom wil ik dat in beeld brengen met deze documentaire."

Verdeeldheid

Campingbeheerder Ronald Hut kan het alleen maar toejuichen dat er een documentaire over Ter Apel wordt gemaakt. "We zijn de laatste tijd zo negatief in het nieuws geweest, een stukje positiviteit kunnen we zeker gebruiken", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Een medewerker van een bloemist in Ter Apel laat aan Hart van Nederland weten dat hij denkt dat het beeld dat de documentaire van het dorp gaat neerzetten "twee kanten op kan gaan: positief en negatief". "Maar ik denk negatief", aldus de medewerker.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde vindt dat gemeenten meer moeten doen om Ter Apel te ontlasten, zo is te zien in bovenstaande video.

Door oprechte interesse in de mensen en de omgeving, hoop ik elke hoek van de samenleving in het licht te zetten. Mark Baanders

Mark heeft inmiddels verschillende mensen gesproken die in Ter Apel wonen. Hij merkt op dat ze niet per definitie negatief zijn over de ontwikkelingen rondom het AZC. "Voor velen is Ter Apel het mooiste dorp van Nederland, maar inwoners willen wel dat de problemen worden opgelost", aldus Mark. "Door oprechte interesse in de mensen en de omgeving, hoop ik elke hoek van de samenleving in het licht te zetten."