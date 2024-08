Flinke stijging incidenten met kleine groep asielzoekers: nieuwe maatregelen in Ter Apel

Het aantal meldingen van incidenten met asielzoekers is in de afgelopen jaren fors gestegen, meldt de Telegraaf. In 2022 waren er 23.700 gemelde incidenten, vorig jaar zelfs 36.700. Deze toename van overlast en geweld leidt tot grote zorgen bij zowel bewoners als medewerkers van de asielzoekerscentra.

Om de veiligheid te waarborgen, zijn er nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo worden huisartsen in Ter Apel tijdens hun werk nu vergezeld door beveiligers, en worden asielzoekers die 's avonds een dokter moeten bezoeken, eveneens begeleid door beveiliging.

Verslavingsproblemen en crimineel gedrag

De problematiek wordt vooral veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers, vaak met verslavingsproblemen of een criminele achtergrond. Zij staan op de zogenaamde 'Top-X-lijst'. Op 1 juli stonden er meer dan 1000 vreemdelingen op deze lijst, waarvan een groot deel afkomstig is uit Syrië. Vier op de tien verblijven als ‘alleenstaande minderjarige vreemdeling’ in Nederland.

De stijging van het aantal overlastgevers zet het draagvlak voor vluchtelingen die echt hulp nodig hebben onder druk. Hoewel de veelplegers slechts 1,5 procent van het totale aantal azc-bewoners uitmaken, veroorzaken zij veel problemen voor zowel andere asielzoekers als omwonenden.

Steekincident Hema

Afgelopen zomer deed zich in Ter Apel nog een incident voor waarbij een verwarde asielzoeker personeel in een lokale Hema lastigviel. De politie was snel ter plaatse en kon de man uitschakelen door hem in zijn been te schieten.

Het overplaatsen van asielzoekers naar andere locaties of het opleggen van straffen, zoals time-outs waarbij een bewoner versoberde opvang en geen eet- of leefgeld meer ontvangt, biedt slechts tijdelijke oplossingen. Het COA evalueert het huidige beleid over drie maanden, in de hoop dat de situatie in de tussentijd verbetert.