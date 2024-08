Faber: COA had weken om actie te ondernemen bij herplaatsen asielzoekers

Asielminister Marjolein Faber legt de verantwoordelijkheid voor de haastige plaatsing van extra asielzoekers in opvangcentra bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens haar had het COA wekenlang de tijd om dit te regelen, maar is er onvoldoende actie ondernomen.

Het COA kondigde vrijdag met toestemming van Faber aan dat het nog vóór komende zondag 1 á 2 asielzoekers extra wil plaatsen in alle asielzoekerscentra en crisisopvanglocaties. Dat zou een paar honderd bedden kunnen schelen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit voller dan is afgesproken met de gemeente, die dreigt met een rechtszaak en dwangsom.

Daarom was 1 september "D-Day", zegt Faber, en dat wist het COA volgens haar terdege. "Dan vind ik wel dat je iets eerder had kunnen acteren. Nu is het kort dag."

Gemeente Westerwolde blij met besluit

Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, begrijpt dat gemeenten zich overvallen voelen door het besluit van minister Faber om het COA toe te staan één of twee extra asielzoekers per opvangcentrum te plaatsen.

Toch verwelkomt hij de maatregel, omdat deze de druk op Ter Apel moet verlichten. "Ter Apel heeft de afgelopen jaren structureel honderden mensen te veel opgevangen. We begrijpen dat dit een tijdelijke oplossing is om ons te ontlasten tot er ruimte is in Zaandam en Biddinghuizen", aldus Velema via zijn woordvoerder.

Extra plekken

In Zaandam worden woontorens op drijvende pontons klaargemaakt voor bijna duizend asielzoekers, en in Biddinghuizen biedt het evenemententerrein van Walibi Holland komende winter opnieuw plaats aan maximaal 1250 asielzoekers.

Ondanks deze maatregelen zet gemeente Westerwolde onverminderd de voorbereidingen voor een kort geding voort, dat zal starten zodra er na 1 september meer dan 2000 mensen in Ter Apel worden opgevangen.

Het aantal mensen in het aanmeldcentrum blijft te hoog. De afgelopen nachten sliepen nog steeds honderd tot tweehonderd mensen meer dan afgesproken in Ter Apel.

