Faber krabbelt beetje terug over asielcrisis-uitspraak: 'Uitwerking bezig'

Asielminister Faber (PVV) moet wat gas terugnemen als het gaat over haar eerdere uitspraken. Woensdagmiddag zei de bewindsvrouw dat Nederland in een asielcrisis zit: "Alles zit bomvol. Nederland, we hebben een asielcrisis." Maar nu blijkt dat het nog niet officieel zo is.

Die uitspraken deed de PVV-politica namelijk voorafgaand aan het begrotingsberaad. Na afloop stond ze de verzamelde pers weer te woord, maar moest ze toch wat terugkrabbelen toen politiek verslaggever van Hart van Nederland Sam Hagens haar wat aanvullende vragen stelde. "Ik kan het juridisch gaan uitroepen. Dan moet ik bepaalde juridische stappen nemen. Momenteel zijn we op het ministerie ermee bezig het uit te werken."

Ze verwacht dat de voorstellen om zo'n crisis uit te roepen rond Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, gereed zullen zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Nog niet wettelijk

Op de vraag of ze het dus tot nu toe alleen maar vindt dat er een daadwerkelijke asielcrisis is, en niet of die dus wettelijk ook zo te noemen valt, zegt Faber: "Wettelijk gezien niet. Maar als ik kijk in de maatschappij, dan hebben we gewoon een crisis. Ook de vier coalitiepartijen hebben dat onderkend. Daarom staat het ook in het hoofdlijnenakkoord."

De asielminister heeft er alle vertrouwen in dat het juridisch papierwerk gewoon in orde komt. "Natuurlijk", zegt ze bruusk. Hagens lijkt te bespeuren dat Faber zo vol van vertrouwen is omdat de wetgeving misschien toch al rond is? Maar daar geeft de PVV'er ook een helder antwoord op: "Nee, we zitten nog in een proces. We zijn er nog mee bezig, want dat moet zorgvuldig gedaan worden. We moeten het goed onderbouwen. En we nemen er ook de tijd voor, het moet natuurlijk wel slagen."

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Ander geluid

Minister Faber laat sinds haar aantreden een totaal ander geluid horen dan haar voorganger, Eric van der Burg (VVD). Volgens Van der Burg was het niet haalbaar om een asielcrisis uit te roepen, omdat er dan sprake moet zijn van een oorlogssituatie of iets vergelijkbaars zoals een watersnoodramp.

Een tijdelijke asielcrisiswet kan strengere maatregelen mogelijk maken om de instroom van asielzoekers in te perken. Het nieuwe kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord onder andere verscherpte grenscontroles en een asielbeslisstop staan.