Minister Faber: 'Nederland heeft een asielcrisis, alles zit bomvol'

"Nederland zit in een asielcrisis," met die woorden verklaarde minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) woensdag dat ze meer maatregelen wil nemen om de toestroom van asielzoekers en nareizigers te beperken. Maar het is nog maar de vraag of zij daarin zal slagen zonder te botsen met de andere coalitiepartijen en de Europese Commissie.

Voor aanvang van de begrotingsonderhandelingen in het Catshuis stond Faber kort de pers te woord: "We zien dat de opvang voor Oekraïners in Utrecht het niet meer aankan, dat loopt helemaal vast," vertelt Faber.

Dinsdag maakte de gemeente Utrecht bekend dat ze de instroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen gaat sluiten. Burgemeester Sharon Dijksma meldde dat deze locatie overvol is geraakt, waardoor mensen weken of zelfs maanden in de opvang moesten verblijven. Dijksma riep het kabinet op om met oplossingen te komen.

Ook haalt de PVV-minister het bericht uit De Telegraaf aan over de 40.000 nareizigers die Nederland dit jaar verwacht. Vorig jaar werd 90 procent van de nareisverzoeken goedgekeurd.

'Bomvol'

Minister Faber geeft aan dat de opvangcapaciteit in Nederland volledig is benut. “Alles zit bomvol. Nederland, we hebben een asielcrisis,” aldus Faber. Hoe zij de situatie wil aanpakken, liet ze echter in het midden. "Ik zit nu vast aan de wet- en regelgeving. Nederland zit nu in een asielcrisis en daar moet iets aan gedaan worden. Daar ga ik zeker aan werken," verzekert ze de verzamelde pers. Daarna liep ze verder.

Faber krijgt in ieder geval bijval van partijleider Wilders. Op X laat hij weten: Wat heeft ze weer gelijk! Heel Nederland ziet het! We hebben een asielcrisis! En nu actie en maatregelen!"

Tijdelijke asielcrisiswet

Mogelijk bereidt Faber zich voor op een tijdelijke asielcrisiswet die strengere maatregelen mogelijk maakt. Dit sluit aan bij het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB, waarin onder andere verscherpte grenscontroles en een asielbeslisstop zijn aangekondigd.

De Europese Commissie heeft echter eerder gewaarschuwd dat Nederland niet zomaar een asielcrisis kan uitroepen. Eerst moet worden aangetoond dat het migratiestelsel vastloopt ondanks adequate voorbereiding en genomen maatregelen. Als Nederland zich niet aan deze regels houdt, kan de Commissie ingrijpen.

Ander geluid

Minister Faber laat sinds haar aantreden een totaal ander geluid horen dan haar voorganger, Eric van der Burg (VVD). Volgens Van der Burg was het niet haalbaar om een asielcrisis uit te roepen, omdat er dan sprake moet zijn van een oorlogssituatie of iets vergelijkbaars zoals een watersnoodramp.

"Faber is er echter van overtuigd dat er allang sprake is van een asielcrisis, maar zij heeft hiervoor nog geen onderliggende wetgeving aangekondigd", zegt politiek verslaggever Sam Hagens. "Dat betekent dat zij in de praktijk nog geen nieuwe maatregelen kan nemen, maar haar uitspraken scoren wel goed bij haar achterban.