Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk

Asielminister Marjolein Faber (PVV) wil strenger toezicht aan de grens, vooral bij de snelweg over de Duits-Nederlandse grens. Tijdens een werkbezoek aan de grens bij Zevenaar, waar de Koninklijke Marechaussee controles uitvoert, kondigde ze woensdag aan dat deze controles geïntensiveerd zullen worden. Hoe dit precies vorm krijgt, wat het zal kosten en waar het geld vandaan komt, kon Faber nog niet zeggen.

Faber benadrukt dat ze geen details kan geven over eventuele bezuinigingen binnen haar eigen begroting om extra geld voor de marechaussee vrij te maken. "Dan ondermijn ik mijn eigen onderhandelingspositie in het kabinet," aldus Faber.

Minister van Financiën Eelco Heinen werkt momenteel aan de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Faber geeft aan zich in te zullen zetten voor extra budget.

Honderden illegale personen

Volgens de Staat van Migratie werden vorig jaar zo'n 145.000 mensen gecontroleerd door mobiele toezichthouders, waarbij 720 illegale personen werden aangetroffen. Faber wilde niet zeggen hoeveel mensen er in de toekomst gecontroleerd moeten worden, maar benadrukte wel dat de intensivering ook mogelijk is met bijvoorbeeld meer cameratoezicht. "Ik ga geen getallen geven. Wat ik al zeg: we gaan intensiveren," aldus Faber.

Internationale afspraken

De Koninklijke Marechaussee mag volgens internationale afspraken alleen auto's van de weg halen voor controle bij grensovergangen over land, niet alle auto's. Er is een beperkt aantal uren per jaar toegestaan voor toezicht.

Marechaussees op motoren beslissen op basis van indicatoren zoals leeftijd van inzittenden, kenteken en type auto of ze een voertuig controleren. Hierbij worden identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus van inzittenden gecontroleerd en gekeken of er illegale spullen in de auto liggen.