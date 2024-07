Faber (PVV): mijn tweet over steekpartij klopte niet

Marjolein Faber, de beoogd minister in het nieuwe kabinet, heeft tijdens een hoorzitting met Tweede Kamerleden toegegeven dat ze vijf jaar geleden een onjuiste bewering deed in een tweet over een steekpartij in Groningen. Faber, destijds PVV-senator, had beweerd dat de dader van het incident een Noord-Afrikaans uiterlijk had.

"Mijn tweet klopte niet," verklaart Faber nu, na jaren van volharding in haar standpunt. Deze erkenning kwam nadat Kamerlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren haar confronteerde met de oorspronkelijke tweet en stelde dat Faber "klip en klaar loog".

De controverse begon toen het Openbaar Ministerie Faber direct na haar tweet terechtwees. In een interview met Nieuwsuur hield ze echter voet bij stuk, stellig verklarend: "mijn tweet klopt". Later nuanceerde ze haar standpunt enigszins door in een nieuwe tweet haar eerdere bericht als "onhandig" te bestempelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP