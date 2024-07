Timmermans dient motie van wantrouwen in tegen PVV-ministers Klever en Faber

Op de eerste dag van het nieuwe kabinet wordt er al met moties van wantrouwen gestrooid. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft aan het begin van het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Schoof een motie van wantrouwen aangekondigd tegen PVV-ministers Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Timmermans is van mening dat hun uitspraken over 'omvolking' een grens hebben overschreden.

Timmermans zal de motie later indienen en benadrukt dat dit anders is dan aan het begin van de regeringsperiode het vertrouwen opzeggen in het volledige kabinet. Hij gelooft dat als alle Kamerleden hun "geweten laten spreken", zijn motie zelfs een meerderheid zou kunnen behalen.

Geen spijt van uitspraken

De GroenLinks-PvdA-leider vindt dat Klever en Faber weliswaar hebben aangegeven niet meer over 'omvolking' te zullen spreken, maar zij hebben geen spijt betuigd. Volgens Timmermans nemen ze er inhoudelijk geen afstand van. "Er is niets veranderd," aldus Timmermans. De term 'omvolking', die afkomstig is uit nazi-Duitsland, verwijst naar de verandering van de bevolkingssamenstelling.

PVV-leider Geert Wilders heeft als oppositiepartij bijna traditioneel moties van wantrouwen ingediend tijdens Kamerdebatten over nieuwe regeringsverklaringen, maar deze moties haalden nooit een meerderheid.

'Hoe haal je het in je hoofd?'

Tijdens het debat vielen Wilders en Timmermans elkaar meerdere malen verbaal aan. Zo hadden ze twee een felle aanvaring toen Timmermans sprak over de "extreemrechtse ideeën" en "racistische complottheorieën" van PVV'ers die nu in het kabinet zitten.

Wilders verhief in reactie op Timmermans' uitlatingen zijn stem aan de interruptiemicrofoon: "Hoe haalt Timmermans het in zijn hoofd, waar haalt hij het lef vandaan om onze mensen tot racist te bestempelen. Dat is nogal wat, en daar klopt helemaal niks van."

Wilders verwees naar de hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden, die daarin zeiden dat "geen omvolkingstheorieën bedoelden zoals in het nazisme zijn gebezigd".

Timmermans wees op zijn beurt weer op de vroegere uitspraken van PVV-bewindslieden en van Wilders zelf, zoals over de "culturele verdunning" van de samenleving door migratie. Ook na hun beëdiging gingen bewindslieden door over hoofddoeken en zwarte piet, zegt Timmermans. "U kunt staan gillen wat u wilt, ik vind dit racisme en zal dat blijven onderstrepen."

"U duwt half Nederland in de racistische hoek", reageert Wilders. "Degene die dan niet deugt, die vuile vieze politiek speelt, ben niet ik, maar u." Timmermans vindt op zijn beurt dat PVV'ers "bewust mensen pijn doen" als ze uitspraken doen waarvan ze weten dat die anderen krenken

Hart van Nederland - ANP