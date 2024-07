Beoogd migratieminister Faber: 'Ga me gedragen zoals dat hoort'

Beoogd minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie neemt haar omstreden uitspraken niet terug, en wil er ook niet op terugblikken. "Ik ga niet uitspraken uit het verleden recenseren", aldus de PVV'er in een korte verklaring tegen de pers. Wel begrijpt ze de "commotie" waartoe haar uitlatingen hebben geleid. "Ik zal mij gedragen als een minister betaamt, zoals de dienaar van de kroon betaamt."

Faber kwam eerder onder meer in opspraak vanwege gebruik van het woord "omvolking" in de Eerste Kamer. "Het is wel zo dat die uitspraken, dat ik die heb gedaan als lid van de oppositie", benadrukt Faber. "Maar er is nu een nieuwe werkelijkheid. Voor u staat een kandidaat-minister." Ze zal minister voor iedereen in Nederland zijn, luidt haar belofte.

Faber kwam in beeld nadat PVV-Kamerlid Gidi Markuszower werd teruggetrokken als kandidaat door Geert Wilders. Dit na een AIVD-screening.

Eerder op de dag zei Markuszower dat hij niet op de hoogte is van de inhoud van de AIVD-screening over hemzelf. "Vooralsnog ken ik de feiten niet."

Na die zogeheten 'naslag' trok PVV-leider Geert Wilders Markuszower terug als kandidaat-minister van Asiel en Migratie. Markuszower: "Ik heb betere weken gekend."

'Terrorist heeft meer rechten'

De zichtbaar aangeslagen PVV'er vindt zelf nog steeds dat hij minister had kunnen worden. Verder wil hij weinig toevoegen aan zijn reactie van vorige week. Toen zei Markuszower "dat het allemaal kafkaësk aanvoelt en dat een gemiddelde terrorist meer rechten lijkt te hebben dan een politicus met een scherpe mening."

