PVV schuift Fleur Agema officieel naar voren als vicepremier

Fleur Agema is de nieuwe beoogde vicepremier namens de PVV in het aanstaande kabinet-Schoof. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders aan formateur Richard van Zwol laten weten, meldt hij in een bericht op X. Agema was al beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wilders had oorspronkelijk Gidi Markuszower op het oog als vicepremier. Het huidige Tweede Kamerlid zou daarnaast minister van Asiel en Migratie worden. Markuszower kwam echter niet door de screening van beoogde bewindslieden door de AIVD.

Marjolein Faber is aangewezen als zijn vervanger voor het ministerschap.

'Sterspeler'

Agema behoort tot de kleine kring van vertrouwelingen rondom Wilders en was nauw betrokken bij de onderhandelingen met VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitie. Zij zit al in de Tweede Kamer voor de PVV sinds de partij in 2006 voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. In zijn tweet noemt Wilders haar liefkozend "onze sterspeler".

De voordracht van Faber als beoogd asielminister was vrijdag nog aanleiding tot crisisoverleg tussen de formerende partijen, nadat VVD-leider Dilan Yeşilgöz een punt had gemaakt van omstreden uitlatingen van de PVV-politica uit het verleden (zie de video hierboven). Zo sprak zij als senator over "omvolking", een term die ook in Nazi-Duitsland werd gebezigd.

ANP