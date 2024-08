Asielminister Faber herhaalt: ik kan Mikael (11) geen hoop geven

Opnieuw zegt asielminister Marjolein Faber niks te kunnen doen voor Mikael (11) en zijn moeder die niet meer in Nederland mogen verblijven. De jongen is geboren in ons land, maar de minister herhaalde dat zij niet over de juiste bevoegdheden beschikt om een uitzondering te maken. "Ik kan hem geen hoop geven", aldus de PVV'er.

Die speciale bevoegdheid hadden voormalige asielministers wel om in schrijnende gevallen uitzonderingen te maken, maar die bevoegdheid verviel in 2019. Volgens Faber moeten Mikael en zijn Armeense moeder het land binnen 28 dagen na de uitspraak van de Raad van State verlaten, die op 31 juli was. Voor het einde van augustus moeten ze dus Nederland verlaten. Mikael wil absoluut niet weg.

'Verantwoordelijkheid moeder'

De Raad van State oordeelde dat de moeder van Mikael niet mag blijven in Nederland. Zij kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland, maar haar asielaanvraag werd afgewezen. Ze bleef toch. In 2012 werd Mikael geboren. Faber wijst onder meer naar de moeder. "Die heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Zij heeft al heel snel gehoord dat ze hier geen recht heeft op verblijf."

Er is veel ophef over de situatie van Mikael en zijn moeder. Onder andere de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft het voor de jongen opgenomen en ook is er een solidariteitsmars georganiseerd. Daarnaast zit ook de 79-jarige Eduard in hongerstaking om onder andere dit verhaal. Hij en Mikael hebben elkaar inmiddels ontmoet.

