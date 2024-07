Uitspraak: Armeense Mikael (11) en moeder mogen niet in Nederland blijven

De 11-jarige Mikael en zijn moeder moeten Nederland verlaten, dat heeft de Raad van State besloten. De minister van Asiel en Migratie hoefde de elfjarige Mikael en zijn moeder geen verblijfsvergunning te verlenen, staat in een uitspraak van de Raad van State die woensdagochtend is gepubliceerd.

De in Nederland geboren Mikael en zijn moeder zijn volgens de hoogste bestuursrechter een te lange periode uit beeld geweest bij de betrokken instanties. Daarom mogen ze niet in Nederland blijven en moeten ze naar Armenië vertrekken.

Onzekerheid

Mikael en zijn moeder leven al jaren in onzekerheid over hun toekomst in Nederland. Ondanks een rechterlijke uitspraak waaruit bleek dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onterecht hun verblijfsvergunning heeft afgewezen.

Mikael is geboren en opgegroeid in Nederland, maar wordt samen met zijn moeder naar Armenië gestuurd, een land waar hij nog nooit is geweest. De 11-jarige jongen zit in groep 8 en is voor volgend jaar toegelaten tot het gymnasium. Meer dan 5 jaar geleden deed hij met zijn moeder een aanvraag op grond van de Afsluitingsregeling.

Hoger beroep

In 2021 oordeelde de rechter dat de IND de aanvraag van Mikael en zijn moeder niet had mogen afwijzen. Ondanks de gerechtelijke uitspraak in hun voordeel, besloot de IND in hoger beroep te gaan en weigert die vooralsnog een verblijfsvergunning toe te kennen.

Hart van Nederland/ANP