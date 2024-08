Mikael (11) over uitzetting: 'Ik wil niet naar een land dat ik niet ken'

De 11-jarige Mikael en zijn moeder Gohar kregen woensdag te horen dat ze Nederland moeten verlaten, naar Armenië. De Raad van State oordeelde dat de minister van Asiel en Migratie hen geen verblijfsvergunning hoeft te geven. "Het is onmenselijk en oneerlijk", zegt Mikael tegen Hart van Nederland.

Mikael, die na de zomer naar het Cygnus Gymnasium in Amsterdam zou gaan, werd elf jaar geleden geboren in Nederland. Desondanks moet hij nu naar Armenië, het land waar zijn moeder ooit vandaan vluchtte.

Een petitie voor de twee om alsnog in Nederland te mogen blijven heeft al meer dan 30.000 handtekeningen verzameld. "Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen mij zouden steunen", vertelt Mikael. "Op school herkennen kinderen me en vragen ze naar mijn situatie. Het is fijn om te weten dat zoveel mensen achter ons staan."

Te lang buiten beeld

De Raad van State oordeelde dat Mikael en zijn moeder te lang buiten beeld waren bij de instanties. Dit komt doordat Gohar, Mikaels moeder, op een gegeven moment besloot de opvang te verlaten zonder een nieuw adres achter te laten.

Volgens de Raad van State is dit in strijd met de regels van de Afsluitingsregeling, die bedoeld is voor kinderen die volgens strikte regels geen verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar al jaren in Nederland wonen.

'We blijven vechten'

Familievriend Guy Loyson, die Mikael als zijn eigen zoon beschouwt, vindt de uitspraak van de Raad van State onbegrijpelijk. "Het gaat om Mikael, niet om zijn moeder. Hij is hier geworteld en hoort hier thuis", zegt Loyson. Hij is boos en verdrietig over de situatie, maar blijft strijdbaar: "We gaan niet bij de pakken neerzitten en blijven vechten."

Gohar, de moeder van Mikael, benadrukt dat ze altijd geprobeerd heeft de regels te volgen. "Het was niet bewust om onder de radar te blijven. Het was angst, stress en onzekerheid", legt ze uit. Gohar voelt zich schuldig naar Mikael toe en hoopt dat er een oplossing komt: "Nederland is Mikaels thuis en hij verdient een toekomst hier." "Ik wil niet naar een land dat ik niet ken", zegt Mikael tot slot.