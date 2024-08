Al bijna 60.000 handtekeningen voor verblijfsvergunning 11-jarige Mikael

Tienduizenden mensen willen dat de 11-jarige Mikael een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt. Een petitie aan asielminister Marjolein Faber is vrijdag rond 22.00 uur al meer dan 59.000 keer ondertekend. Afgelopen woensdag werd door de Raad van State beoordeeld dat de in Nederland geboren jongen naar Armenië moet worden uitgezet, waar zijn moeder vandaan komt.

De moeder van Mikael deed in 2010 een asielaanvraag toen ze naar Nederland kwam. Die werd niet goedgekeurd, maar ze bleef desalniettemin in Nederland. Mikael werd geboren en woonde hier vervolgens heel zijn leven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De jongen had bij de minister een aanvraag ingediend om hem en zijn moeder een verblijfvergunning te verlenen. Dit deed hij op basis van de zogeheten Afsluitingsregeling.

Die regeling is bedoeld voor kinderen die volgens strikte regels geen verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar al lang in Nederland wonen. De Raad van State ging niet mee in de aanvraag, omdat de jongen en zijn moeder langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van de betrokken instanties.

Mikael en andere kinderen

De initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen dat de overheid "werk maakt van humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar de regels". Ook willen ze dat Mikael en andere kinderen in soortgelijke situaties een verblijfsvergunning krijgen.

ANP