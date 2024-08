Bijzondere ontmoeting: Mikael (11) ontmoet Eduard (79) in hongerstaking

Het was een bijzondere ontmoeting maandag voor het IND-kantoor in Den Haag. Mikael, de 11-jarige jongen die Nederland wordt uitgezet, ontmoette de 79-jarige Eduard Disch. Al weken zit de oud-directeur van een daklozenopvang in hongerstaking in een tentje voor de hoofdingang van de Immigratiedienst. Eduard strijdt voor het afgeschafte kinderpardon. Een regel waardoor iemand als Mikael juist in Nederland zou mogen blijven.

De moeder van Mikael deed in 2010 een asielaanvraag toen ze naar Nederland kwam. Die werd niet goedgekeurd, maar ze bleef desalniettemin in Nederland. Mikael werd geboren en woonde hier vervolgens heel zijn leven.

De Raad van State bepaalde afgelopen woensdag dat Mikael en zijn moeder naar Armenië moeten worden uitgezet. Zowel kinderrechtenorganisatie Defence for Children als de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spraken van een hard oordeel.

Inmiddels is er ook een petitie voor asielminister Marjolein Faber waarin wordt opgeroepen Mikael een Nederlandse verblijfsvergunning te geven. Die is al meer dan 75.000 keer ondertekend.

Hoe die ontmoeting tussen Eduard en Mikael eruitzag, zie je in bovenstaande video.