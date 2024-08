Mikael (11) en moeder weten nog niet wanneer ze land moeten verlaten

De in Nederland geboren Mikael (11) en zijn Armeense moeder hebben vorige week te horen gekregen dat ze het land uit moeten, maar weten nog niet wanneer precies. Tot op heden hebben ze geen datum te horen gekregen, laat familiewoordvoerder Guy Loyson weten.

De Raad van State oordeelde recent dat de twee niet in Nederland mogen blijven. In de regel moet iemand na de afwijzing van een verblijfsaanvraag binnen 28 dagen het land verlaten. De moeder van Mikael kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielaanvraag werd destijds afgewezen.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) treedt het terugkeerbesluit dat eerder is opgelegd in werking vanaf de datum van de uitspraak van de Raad van State.

Of dat betekent dat Mikael en zijn moeder tot uiterlijk 28 augustus mogen blijven, wil de IND-woordvoerder niet zeggen. De verdere uitzettingsprocedure ligt nu onder meer bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). Die zal volgens de woordvoerder met de moeder in gesprek gaan over het vertrek.

'We blijven strijdbaar'

Van de DTenV hebben Mikael en zijn moeder maandagochtend nog niets gehoord. "Ze hebben nog geen termijn te horen gekregen", zegt Loyson. Ook de verdere gang van zaken is onduidelijk. "We blijven strijdbaar en blijven hopen op een wonder uit Den Haag." Hij zegt dat ze aan het kijken zijn of er juridisch nog mogelijkheden zijn. "Juristen zijn de casus aan het bekijken."

In een laatste poging om het Mikael en zijn moeder in Nederland te laten blijven is er een petitie gestart. Inmiddels hebben al ruim 75.000 mensen hun handtekeningen gezet. Ook werd er afgelopen weekend een solidariteitsmars gehouden voor het duo.