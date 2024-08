Solidariteitsmars in Amsterdam voor Mikael (11) en Armeense moeder

Sympathisanten van de Amsterdamse jongen Mikael en zijn Armeense moeder lopen woensdagavond mee in een solidariteitsmars voor de twee, die vorige week hoorden dat ze niet in Nederland mogen blijven.

De mars begint om 19.00 uur bij basisschool Achtsprong in Amsterdam-Zuidoost, waar de 11-jarige Mikael tot deze zomer leerling was. De route eindigt iets meer dan een kilometer verderop, bij het stadsdeelkantoor op het Anton de Komplein.

Burgerinitiatief

Het initiatief voor de mars komt van buurtbewoonster Jenny van Dalen, die zich de situatie van Mikael naar eigen zeggen ontzettend aantrekt. "Het is heel schadelijk om kinderen die hier een basis hebben gevormd uit te zetten naar een land waar ze nog nooit zijn geweest", zegt zij. Van Dalen kan niet zeggen hoeveel mensen op de solidariteitsmars zullen afkomen. Volgens haar zijn er in ieder geval enkele lokale en landelijke politici bij. "Maar zij krijgen niet het woord, het is puur een burgerinitiatief."

Naar verwachting houdt Van Dalen zelf een kort praatje, net als Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder van scholenkoepel Zonova, waar Achtsprong bij hoort.

Afsluitingsregeling

Mikaels moeder kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland, maar haar asielaanvraag werd afgewezen. Desondanks bleef ze in Nederland, waar twee jaar later Mikael werd geboren. Hij diende een aanvraag in om hem en zijn moeder alsnog een verblijfsvergunning te geven, op basis van de zogeheten Afsluitingsregeling.

Die is bedoeld voor kinderen die strikt genomen niet in Nederland mogen blijven, maar die onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning omdat ze al heel lang in Nederland wonen.

De Raad van State oordeelde vorige week, na een lange juridische procedure, dat Mikael en zijn moeder geen recht hebben op zo'n vergunning.

Wanneer Mikael en zijn moeder Nederland moeten verlaten, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend waar de twee momenteel verblijven. Volgens familiewoordvoerder Guy Loyson zijn zij al voor de uitspraak van de Raad van State uit het asielzoekerscentrum vertrokken en op een andere locatie ondergebracht.

ANP