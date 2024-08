Demonstranten voeren actie voor kinderpardon in Den Haag: 'Geef kinderen toekomst!'

Tientallen demonstranten hebben zaterdagmiddag meegedaan aan een protestactie in Den Haag voor een nieuw kinderpardon en een betere asielregeling. Ook waren er meerdere mensen aanwezig voor wie uitzetting uit Nederland dreigt, waaronder een aantal kinderen.

Verschillende betogers hadden borden bij zich, met daarop teksten als 'lang gewacht, geef ons toekomst', 'we want a normal life' en 'geef kinderen toekomst'. Ook droegen twee mensen een Nederlandse vlag met daarop de tekst 'pardon?!' Meerdere keren werd 'kinderpardon, nu!' geroepen.

'Als aardappelzakken'

"Het is toch niet menselijk dat wij hier als aardappelzakken van het ene naar het andere azc worden gebracht", zei een 17-jarig meisje. "Daarom vragen we van de Nederlandse overheid: geef ons de mogelijkheid om gewoon normale burgers te zijn."

Onder de sprekers was ook Eduard Disch, de 79-jarige man die zaterdagochtend zijn hongerstaking bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beëindigde. Hij vroeg om actie van de politiek. "Wij mogen het in dit beschaafde land kinderen niet aandoen dat we hen de dupe en sommigen het slachtoffer laten zijn van jarenlange procedures."

Disch toonde zich ontroerd door een toespraak van een jongen die in het azc in Katwijk zit, en vroeg om zijn tekst. "Die hou ik bij mijn hart, opdat ik wakker blijf", zei hij.

Hart van Nederland/ANP