Zorgen in Groningen om stoppen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers

De bed-bad-broodvoorziening is een regeling in Nederland bedoeld om basisvoorzieningen te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere migranten zonder verblijfsvergunning. Deze voorziening voorziet in de meest fundamentele behoeften: onderdak (bed), sanitair (bad), en voedsel (brood).

Het doel van deze regeling is om te zorgen dat niemand, ongeacht hun verblijfsstatus, in een situatie van extreme armoede of dakloosheid belandt.