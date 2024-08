Kabinet 'één puzzelstukje verder' na begrotingsbesprekingen

Het eerste officiële begrotingsoverleg van het kersverse kabinet-Schoof zit erop. Na afloop zei minister Eelco Heijnen van Financiën dat het kabinet 'één puzzelstukje verder' is als het om het geld draait. Maar voorafgaand waarschuwde hij al: er is geen geld voor dure plannen.

Ook de komende dagen zal er nog veel worden gepraat over geld. Heel lang hebben de bewindslieden ook weer niet, want uiterlijk 31 augustus moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden. Daarna zal de miljoenennota gepresenteerd worden op Prinsjesdag, het welbekende tafereel met het koffertje.

Voor aanvang van de begrotingsonderhandelingen in het Catshuis stond asielminister Faber kort de pers te woord. Wat ze te zeggen had zie je in de video bovenaan!

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Streng bewaken

Naar verwachting gaat het een zuinige begroting worden. Er is namelijk een verwacht tekort van 2,6 procent, waardoor flinke uitgaven er niet in zullen gaan zitten. Ook is het nog de vraag of er nog aanvullende bezuinigingen in het vat zullen zitten. Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak al van "pijnlijke bezuinigingen" die voor zijn departement op de kalender staan voor volgend jaar.

Veel ministers willen voorkomen dat op hun ministerie nog meer wordt bezuinigd om gaten te vullen. Het kabinet staat daarmee inderdaad voor een flinke opgave, zegt minister Heinen. Hij zegt de afspraken die in het coalitieakkoord gemaakt zijn over de financiën van de overheid te zullen gaan bewaken. "Soms betekent dat dat je streng moet zijn."

Hart van Nederland/ANP