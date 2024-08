Van der Plas kijkt met schaamte terug op eerste debatten: 'Afschuwelijke vertoning'

Caroline van der Plas kijkt met schaamte terug op de eerste debatten van het nieuwe kabinet. Tijdens het eerste debat gingen zowel de oppositie- als de coalitiepartijen er met gestrekt been in. De kersverse premier Schoof moest de boel bij elkaar houden. Om de banden met de oppositiepartijen te verbeteren, gaat Van der Plas de komende tijd in gesprek met de fractieleiders.

De eerste gesprekken staan gepland voor woensdag. Dassen (Volt) en Bikker (ChristenUnie) komen langs voor een één-op-één-gesprek met Van der Plas. "De vijandigheid in de Kamer is er al sinds het begin, het is soms bijna niet te doen," vertelt de BBB-leider aan Hart van Nederland.

'Kijken waar de ruimte ligt'

Wat is het doel van deze gesprekken? Gesprekken tussen oppositie- en coalitiepartijen komen vaker voor aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode. Voor Van der Plas is de inzet om de vijandigheid van de laatste paar maanden uit de Kamer te krijgen en te kijken waar de partijen elkaar wél kunnen vinden.

"Ook willen wij dat de toon in de Kamer gaat veranderen." Van der Plas schaamt zich diep voor de eerste debatten van het nieuwe kabinet. "Dat was echt een afschuwelijke vertoning, ik schaam mij diep voor die wanvertoning."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Van der Plas wil niet met de vinger wijzen. "Het kwam toen van beide kanten," vertelt ze verder. Zo vond ze de tweet van Agema ook niet handig, maar ging de oppositie er te hard in. "We zijn het verschuldigd aan de kiezers om dingen voor elkaar te krijgen, niet om alleen maar met elkaar te bekvechten."

Nog meer gesprekken

Donderdag zijn er ook nog twee gesprekken met Bontebal (CDA) en Timmermans (GL-PvdA). De BBB heeft bijna iedere partij een uitnodiging gestuurd. Jimmy van Dijk (SP) komt volgende week bij haar thuis om te praten. Jetten (D66) en Van Baarle (DENK) moeten nog kijken wanneer ze tijd hebben.

De Partij voor de Dieren (Ouwehand) heeft niet gereageerd. "Dat is heel jammer, maar dat is aan haar," vertelt Van der Plas. "Met de SGP werken wij al goed samen, daar zit niet de pijn, zeg maar."