Weer meer asielzoekers in opvangcentrum Ter Apel dan mag, COA publiceert cijfers alsnog

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mocht van het ministerie van Asiel en Migratie de cijfers over het aantal mensen dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel overnacht in eerste instantie niet publiceren. Dat zegt een woordvoerder van het COA. Nu zijn de cijfers toch bekendgemaakt.

Van maandag op dinsdag sliepen er 2062 mensen op het terrein, de nacht erna 2073. Normaliter deelt het COA die cijfers dagelijks, nu was dit niet gebeurd sinds dinsdagochtend.

De cijfers zijn relevant omdat er afspraken zijn gemaakt over hoeveel asielzoekers er in Ter Apel mogen overnachten, dat zijn er maximaal 2000. Voor elke nacht dat het meer zijn moet het COA een dwangsom betalen.

Over het publiceren van de cijfers werd overlegd tussen het orgaan verantwoordelijk voor de opvang en het ministerie van Asiel en Migratie. Het is opvallend dat anderhalve dag de beloofde update niet werd getoond. Woensdag bleek het aantal boven de bestuursafspraak te zitten, nadat dit mede door een noodmaatregel van asielminister Marjolein Faber anderhalve week werd voorkomen.

1,5 miljoen aan dwangsommen

De gemeente Westerwolde beloofde naar de rechter te stappen als de afspraak over het aantal mensen vanaf 1 september niet werd nagekomen. Dat deed de gemeente begin dit jaar ook al, waardoor het COA 1,5 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen.

Om nieuwe boetes te voorkomen, stond Faber eind augustus toe dat in opvangcentra in het land één tot twee mensen extra werden geplaatst. Het aantal mensen op het terrein in Ter Apel daalde tot onder de 2000, maar het COA vermoedde al dat dit hooguit 'meerdere dagen' zou duren. Inmiddels is dat aantal dus weer opgelopen en een nieuwe rechtszaak werd door Westerwolde niet voorkomen.

Het ministerie heeft nog geen uitleg gegeven voor het tijdelijk niet openbaar maken van de cijfers.

Hart van Nederland/ANP