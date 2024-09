Sporthal in Drenthe op laatste moment opengesteld voor asielzoekers Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft dinsdagavond toch nog een plek gevonden waar asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel, de nacht kunnen doorbrengen. Dat meldt regiomanager Paula Lambeck van het COA buiten bij het terrein van het Groningse aanmeldcentrum. Voor één nacht wordt een sporthal in 2e Exloërmond in Drenthe gereedgemaakt. Er is plek voor honderd vluchtelingen die anders buiten de nacht hadden moeten doorbrengen.

Eerder op dinsdag wachtten nog zeker tachtig mensen op een bed. Ongeveer 25 van hen verbleven op het grasveld op het terrein van de asielopvang, de overige veertig tot vijftig mensen verbleven in een wachtkamer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in afwachting van een onderkomen. Verwacht wordt dat dat aantal nog gaat oplopen, omdat er nog instroom is tot ongeveer middernacht.

'Probleem heeft de volle aandacht'

Lambeck liet eerder op dinsdag weten het "ontzettend jammer" te vinden dat er weinig actie lijkt te komen vanuit het ministerie van Asiel en Migratie om de problemen in het noorden van het land op te lossen. Het COA had verzocht om "mee te werken aan een oplossing, door opvangplekken beschikbaar te stellen waar dat kan", aldus de regiomanager.

Hoewel er overleg was tussen het ministerie en het COA-bestuur, was Lambeck niet op de hoogte van gesprekken die het ministerie met gemeenten zou voeren. "In die zin gebeurt er nog niet heel veel," voegde ze eraan toe.

Minister Marjolein Faber benadrukte echter dat zij wel degelijk in gesprek was met burgemeesters. "Ik heb veel contacten en dit probleem heeft onze volle aandacht," vertelde ze aan de NOS. Eerder had het ministerie van Asiel en Migratie aangegeven dat "het niet zou moeten uitmaken of de minister zelf belt of haar ambtenaren." Toch is er kritiek op haar aanpak, die minder daadkrachtig zou zijn dan die van haar voorganger Eric van der Burg, die erom bekend stond persoonlijk gemeenten te benaderen om opvangplekken te regelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Buiten slapen

Het Rode Kruis uitte dinsdagavond eveneens zorgen over de situatie. "We doen wat we kunnen, zoals het uitdelen van warme dekens en maaltijden, maar we hopen echt dat er snel een plek wordt gevonden waar deze mensen een dak boven hun hoofd hebben," vertelde woordvoerder Suzanne Segaar aan Hart van Nederland. "Deze mensen hebben een lange reis achter de rug."

Het COA had eerder aangegeven dat, indien er geen extra opvangplekken beschikbaar kwamen, mensen mogelijk buiten zouden moeten slapen. Dat lijkt nu, met de aangeboden opvang in Drenthe, niet het geval.

Hart van Nederland/ANP