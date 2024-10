Crisisnoodopvang Ugchelen gaat door, ondanks nachtelijke explosie

De crisisnoodopvang in Ugchelen, onderdeel van de gemeente Apeldoorn, opent zoals gepland vrijdag de deuren voor asielzoekers. Dit bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Afgelopen nacht vond bij de opvanglocatie een explosie plaats, vermoedelijk door opzettelijke vernieling. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag, kort na middernacht, een melding van een harde knal bij een pand aan de Nijenbeek. Door de explosie zijn enkele ramen gesprongen en is de ingang beschadigd. De politie gaat uit van opzettelijke vernieling. Forensisch onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd. "Als mensen meer weten, kunnen ze contact met ons opnemen", aldus een politiewoordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Ondanks de schade aan het pand blijven de geplande bijeenkomsten voor omwonenden doorgaan. Zo vindt woensdagavond om 19.00 uur een bijeenkomst plaats voor buurtbewoners, terwijl ouders van kinderen op de naastgelegen school woensdagmiddag worden geïnformeerd.

Weerstand tegen opvanglocatie

Het COA sprak eerder op de dag over "onacceptabel gedrag". Tijdens de explosie was een beveiliger in het gebouw aanwezig. Volgens een woordvoerder van het COA is met de beveiliger "niets aan de hand". Het is onbekend of de beveiliger via de gemeente of het COA was ingehuurd. De gemeente moet beslissen over het doen van aangifte, omdat het pand eigendom is van de gemeente Apeldoorn.

Er is al langer weerstand tegen de locatie van de crisisnoodopvang. Vooral ouders van de naastgelegen basisschool maken zich zorgen over de opvangplek. Er hingen spandoeken met teksten zoals "Niet náást onze kinderen, dat moeten we verhinderen!!" en "Punt uit, neem een ander besluit", zo blijkt uit beelden.

Volgens het COA hingen de spandoeken er al zeker twee dagen. De woordvoerder vermoedt dat deze niet zijn verwijderd omdat ze op een plek hingen "buiten de bevoegdheid van het COA".

Alleen nachtopvang

De crisisnoodopvang is bedoeld voor maximaal honderd mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en stopt uiterlijk op 31 december. De gemeente benadrukt dat de locatie alleen nachtopvang biedt wanneer er geen plek is in Ter Apel. "Overdag is er niemand aanwezig", aldus de woordvoerder.

