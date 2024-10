Harde knal en vernieling bij nieuwe noodopvang asielzoekers in Ugchelen

In de nacht van dinsdag op woensdag is schade ontstaan in de noodopvang voor asielzoekers in het Gelderse Ugchelen, vallend onder de gemeente Apeldoorn. De politie gaat uit van vernieling, aldus een woordvoerster.

De melding kwam om 01.15 uur op woensdagochtend. Omwonenden hadden een grote knal gehoord. De politie trof sporen van vernieling aan en is met een onderzoek begonnen. Bij de opvang trof de politie geen mensen aan. De politie zal verder gaan met buurtonderzoek en zal de beelden van de veiligheidscamera's van het gebouw bekijken.

De noodopvang is bedoeld voor maximaal honderd asielzoekers. Hij wordt vrijdag in gebruik genomen. Tegen de komst ervan bestond veel weerstand bij omwonenden.

ANP