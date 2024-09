Meerdere gemeenten overwegen zelf langdurige asielopvang te regelen

Steeds meer gemeenten, waaronder Staphorst, onderzoeken of zij zelf langdurige asielopvang kunnen organiseren. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat zo'n tiental gemeenten deze optie overweegt, naar aanleiding van een bericht in de Stentor. Toch is er nog veel onduidelijk, volgens de woordvoerder: “Het ministerie van Asiel en Migratie werkt nog aan een beleidskader hierover.”

Hoewel de gemeenten nu al noodopvang verzorgen, wordt de langdurige opvang van asielzoekers nog steeds centraal geregeld door het COA. De nieuwe spreidingswet, die eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland moet garanderen, biedt echter ruimte voor gemeenten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang.

Vorige week kondigde minister Faber (Asiel en Migratie) aan druk bezig te zijn met het regelen van de asielcrisiswet:

0:44 Minister Faber over asielcrisis

Staphorst

In Staphorst moeten op basis van de spreidingswet 112 asielzoekers worden ondergebracht. Tot nu toe biedt de gemeente nog geen onderdak aan deze groep, maar het college van burgemeester en wethouders stelt voor om samen met het COA te onderzoeken of ze dit zelf kunnen organiseren. Dit voorstel wordt dinsdag besproken in de gemeenteraad.

De gemeente wil de aanpak van de opvang van asielzoekers baseren op de eerdere ervaringen met de opvang van statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Hierbij zijn verbinding met de bewoners en maatwerk belangrijke uitgangspunten.