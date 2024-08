Asielcrisiswet komt er echt, aldus premier Schoof: 'Geen misverstand'

Premier Dick Schoof is ervan overtuigd dat het kabinet een asielcrisiswet gaat invoeren, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. "Er kómt een asielcrisiswet. Laten we daar nou geen enkel misverstand over laten ontstaan", aldus de premier in zijn persconferentie na de ministerraad vrijdag. "Maar een exacte timing kan ik nu nog niet geven."

Premier Schoof erkent dat er veel zorgen zijn over de juridische houdbaarheid van zo'n ingreep. Daarom is nog onduidelijk wanneer het wetsvoorstel wordt gepresenteerd. Aanvankelijk zei verantwoordelijk minister Marjolein Faber dat ze rond Prinsjesdag met plannen wil komen, maar Schoof gaf diezelfde dag aan dat dat waarschijnlijk niet lukt.

Gedoe

"Wij zullen zorgen dat de wet naar onze beleving juridisch houdbaar is", zei de premier in de persconferentie. "Voor ons is belangrijk dat het wetsvoorstel goed door de ministerraad kan worden aangenomen. Ik ga er zonder meer vanuit dat wij met een asielcrisiswet komen."

Over de wet ontstond veel gedoe omdat Faber deze week zei dat Nederland in een asielcrisis verkeert. Zij leek daarmee voor te sorteren op het invoeren van de crisiswet, maar moest later uitleggen dat het louter om haar eigen zienswijze ging over wat er speelt in de maatschappij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP