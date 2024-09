Faber: 'Voorbereidingen asielcrisiswet volop in gang'

Minister Faber (Asiel en Migratie) kondigt aan druk te zijn met het regelen van de asielcrisiswet, vertelt ze aan persbureau ANP. Donderdag kondigde ze al aan een asielcrisis uit te roepen. De eerste plannen zijn in gang gezet.

De plannen moeten ingediend worden. Verder moet er nog een koninklijk besluit geschreven worden. Hiermee moet premier Dick Schoof de asielcrisis uitroepen. Al deze voorbereidingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat zo'n besluit buiten de Tweede Kamer om genomen kan worden.

Buitenspel gezet

Een groot deel van de oppositie vindt deze manier van handelen niet kunnen. Zij vindt dat crisiswetgeving niet voor een dergelijke situatie bedoeld is. Volgens Faber heeft de democratie haar dit instrument gegeven, waardoor ze vindt dat ze de Tweede Kamer niet buitenspel zet.

Later op de dag wordt het regeerprogramma bekendgemaakt. Hierin zullen ook de precieze asielplannen bekend gemaakt worden. In het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen is eerder dit jaar al duidelijk gemaakt dat ze een asielcrisis uit willen roepen om de instroom van asielzoekers te dempen.

ANP