Huidige asielregels blijven bindend voor Nederland, zegt EU-commissie

De EU-regels voor asiel en migratie "blijven bindend voor Nederland", benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie. Migratieminister Faber is het hier niet mee eens. Zij zegt tegen Hart van Nederland dat de landen bepalen wat er gebeurt, niet de EU, zoals te zien is in bovenstaande video.

Dat blijft zo tot een eventuele wijziging van het EU-verdrag. Dat zegt de woordvoerder in een eerste reactie op de Nederlandse wens voor een uitzondering op het asielbeleid, tijdens een dagelijkse persconferentie.

Opt-out

Migratieminister Marjolein Faber heeft woensdag een brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin ze "in het geval van een verdragswijziging" vraagt om een "opt-out" oftewel een uitzondering. "Ik moet natuurlijk wel toegeven, dit is wel iets van een lange adem", zei Faber woensdagochtend. "Maar je moet je daar niet van laten weerhouden."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zolang de zogeheten opt-out er niet is, wil het kabinet inzetten op de uitvoering van het migratiepact dat de Europese Unie dit jaar heeft aangenomen. Dat pact treedt halverwege 2026 in werking.

Mini-Nexit

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet woensdag geschiedenis schrijft door de Europese Commissie een uitzondering op de migratieregels te vragen. Hij noemt deze aanvraag voor een opt-out "een soort van een mini-Nexit". Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie stond lang in het verkiezingsprogramma van de PVV. Maar tijdens de laatste verkiezingscampagne is dit standpunt geschrapt omdat de radicaal-rechtse partij zich van een mildere kant wilde laten zien.

"Het zal waarschijnlijk heel lang duren", zegt Wilders. "Maar toch is dit een teken van dat er een nieuwe wind waait door Nederland."

ANP