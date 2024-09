Kabinet wil instroom asielzoekers omlaag: met noodrecht strenger voor nareiziger en asielaanvrager

In het regeerprogramma staat dat het nareisbeleid voor asielzoekers na het aanstaande uitroepen van een asielcrisis flink wordt beperkt. Zo kunnen meerderjarige kinderen niet meer naar Nederland komen als een familielid hier een vluchtelingenstatus heeft gekregen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal bij herhaalde asielaanvragen strenger toetsen op nieuwe feiten en omstandigheden. Ook kunnen asielzoekers die niet op zitting of op een afspraak komen, voortaan afgewezen worden.

Het kabinet gaat het noodrecht zo snel mogelijk activeren om de instroom van asielzoekers omlaag te krijgen. Daardoor kan asielminister Marjolein Faber maatregelen in gang zetten die afwijken van de Vreemdelingenwet. Ze werkt ondertussen aan een asielcrisiswet die het strengere regime ook voor de lange duur moet regelen.

Veel voorstellen waren al aangekondigd in het coalitieakkoord of uitgelekt via media.

ANP