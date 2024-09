Negentig asielzoekers uit Ter Apel overgebracht naar leegstaand pand in Den Haag

Zo'n negentig asielzoekers uit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel worden maandag overgebracht naar Den Haag. De gemeente vangt de mensen op in een leegstaand kantoorpand aan de Maanweg, in de buurt van station Voorburg, waar ze in ieder geval de komende vier maanden kunnen blijven.

Het pand waar de asielzoekers worden ondergebracht was eerder dit jaar nog ingericht voor de opvang van zo'n negentig Oekraïense vluchtelingen. Het duurde echter te lang voordat de gemeente de vergunningen rond had. De Oekraïners waren toen al ergens anders opgevangen.

'Maximale opvangcapaciteit overschreden'

De gemeente Den Haag liet woensdag weten de asielzoekers op te vangen, omdat "de maximale opvangcapaciteit in het aanmeldcentrum in Ter Apel wederom overschreden wordt". De gemeente zegt te willen voorkomen dat er mogelijk weer mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum.

"Als het rijk geen regie neemt op de oplossingen moeten we als gemeenten verantwoordelijkheid en solidariteit laten zien. Alleen samen kunnen we deze nood het hoofd bieden", zei verantwoordelijk wethouder Mariëlle Vavier over het besluit.

Voor zover bekend is Den Haag de zevende gemeente die acuut asielzoekers uit Ter Apel opvangt. Eerder deden Utrecht, Nijmegen, Leiden, Nissewaard, Meierijstad en Wierden dit al.

