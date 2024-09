Flinke daling in aantal asielaanvragen binnen de EU

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie is in juni 2024 flink afgenomen. Volgens cijfers van Eurostat dienden 70.375 mensen een eerste asielaanvraag in, een daling van 17 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Toen vroegen nog 84.730 mensen voor de eerste keer om asiel.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers binnen de EU. Afgelopen juni waren er meer dan 10.000 Syriërs die asiel aanvroegen. Ook Venezolanen (ruim 6000) en Afghanen (bijna 6000) waren goed vertegenwoordigd in de cijfers.

Woensdag stelde asielminister Faber de Europese Commissie op de hoogte dat het kabinet een andere asielregeling wil:

1:11 Minister Faber: 'Landen bepalen wat er gebeurt, niet de EU-commissie'

De grote vier

Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk ontvingen samen maar liefst 76 procent van alle eerste asielaanvragen binnen de Europese Unie. Deze vier landen blijven hiermee de voornaamste bestemmingen voor mensen die asiel zoeken.

In diezelfde periode vroegen 3056 asielzoekers (eerste, herhaalde en nareizigers) asiel aan in Nederland. Dat is ongeveer 4,3 procent van het totale aantal dat die maand asiel aan heeft gevraagd in Europa.